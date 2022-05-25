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Глава Минобороны Турции направился на границу с Ираком

Турция Материалы 25 мая 2022 08:06
Глава Минобороны Турции направился на границу с Ираком

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Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в сопряжении командующих родами войск направился во вторник на границу с Ираком, где в ходе стычки с террористами погибли трое военнослужащих ВС Турции, четверо получили ранения, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Антитеррористическая операция Pençe Kilit продолжается с 18 апреля в трех районах севера Ирака.

По данным оборонного ведомства Турции, удары по террористам наносятся несмотря на ухудшившиеся погодные условия в регионе при поддержке авиации.

Хулуси Акара в поездке сопровождали начальник Генштаба ВС Турции Яшар Гюлер, командующий сухопутными силами Муса Авсевер, командующий ВВС Хасан Кучукакъюз.

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