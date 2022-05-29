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На севере Сирии нейтрализованы 15 террористов

Турция Материалы 29 мая 2022 22:14
На севере Сирии нейтрализованы 15 террористов

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Силы безопасности Турции нейтрализовали 15 боевиков террористической организации РKK/YPG на севере Сирии.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на Анадолу, сообщило Министерство национальной обороны Турции в своем официальном аккаунте в Twitter.

Согласно сообщению, ликвидированные боевики готовили вооруженное нападение на турецких военных в зоне проведения контртеррористических операций ВС Турции «Источник мира» и «Оливковая ветвь».

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

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