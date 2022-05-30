Эрдоган и Зеленский обсудили ситуацию в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Обсуждены последние события в украинско-российской войне.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция придает особое значение проекту создания безопасного коридора для экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины морским путем.

Глава турецкого государства заявил, что Анкара позитивно относится к присоединению к деятельности Мониторингового центра, который предполагается создать с участием Украины, РФ и ООН в Стамбуле.

Ранее сегодня состоялся телефонный разговор Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным.