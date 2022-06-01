Турция входит в число стран, наиболее активно противостоящих курению - Эрдоган

Турция входит в число стран, наиболее активно противостоящих курению. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с группой молодых активистов во Всемирный день без табака, отмечаемый по решению ВОЗ ежегодно 31 мая, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава государства отметил, что согласно статистике, ежегодно в мире из-за болезней, вызванных курением, умирают 7 млн человек, причем 100 тыс. из них в самой Турции.

Президент напомнил, что в Турции действует запрет на использование табачных изделий в закрытых помещениях. «Никто не может принижать усилия правительства Турции в вопросе защиты общественного здоровья. Мы не только запретили курение в закрытых помещениях, но приняли ряд иных мер, в том числе повысили налоги на табачные изделия», - сказал Эрдоган.

По словам президента, борьба не ограничивается курением, а распространяется на все, что вызывает зависимость.

Эрдоган отметил, что электронные сигареты не менее вредны, чем обычные табачные изделия. «Что касается кальяна, то вред здоровью человека от него намного больший, чем от сигареты. Мы готовимся установить преграды в этих вопросах», - сказал турецкий лидер.

Президент подчеркнул, что особая роль в защите здоровья населения лежит на молодежи, призвав граждан отказаться от курения.