Эрдоган призвал превращать кризисы в возможности

В период, когда в мире растет интерес к альтернативным Азиатским промышленным центрам, судоходство Турции должно превращать каждый кризис в возможность. Об этом говорится в послании президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к участникам 2-го морского саммита, начавшего свою работу на Стамбульской верфи, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава государства напомнил, что традиции мореходного дела Турции уходят вглубь веков, а накопленный опыт позволяет турецкому судоходству активно развиваться в современном мире.

Эрдоган указал, что сегодня на морские грузоперевозки приходятся основная масса торговых поставок в мире.

«Вместе с тем, в последние два с половиной года мы стали свидетелям того, как пандемия коронавирусной инфекции фактически разрушила традиционные цепочки поставок, в том числе ударила по судоходству. Турция, как страна с объемом внешней торговли более 500 млрд долларов, внимательно отслеживает все тенденции в сфере грузоперевозок», - отметил президент.

При этом он выразил удовлетворение тем фактом, что тенденция на рост морских грузоперевозок в Турции сохраняется несмотря на негативный резонанс событий в Украине. «Не сомневаюсь, что турецкие судоходные компании смогут превратить в возможности все кризисные ситуации», - сказал президент.