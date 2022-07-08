Турецкий фундук с начала года поступил на прилавки 124 стран

Турция в январе-июне текущего года экспортировала фундук в 124 страны мира, сообщает Ассоциация экспортеров Восточно-Черноморского региона Турции (DKİB), передает Trend со ссылкой "Анадолу".

Экспорт фундука из Турции в первой половине года составил 149 701 тонну, а доходы от продаж за рубеж достигли 835 млн 97 тыс. 371 доллар.

В тройку главных импортеров турецкого фундука в январе-июне помимо Германии вошли Италия и Франция.

Экспорт в Германию за указанный период составил 212 млн 641 тыс. 734 доллара, в Италию - 156 млн 653 тыс. 335 долларов и Францию - 50 млн 704 тыс. 253 доллара.

В январе-июне в отличие от аналогичного периода прошлого года список импортеров фундука из Турции пополнили Венесуэла, Джибути, Эфиопия, Кот д'Ивуар и Мавритания.

На долю Трабзона в январе-июне 2022 года пришлось 30 процентов дохода от экспорта фундука из Турции.

Компании Трабзона в первой половине года экспортировали 51 тыс. 536 тонн фундука в 56 стран. Доход составил 250 млн 658 тыс. 937 долларов.

Представитель комитета DKİB по сектору фундука и производных Мехмет Джирав сообщил АА, что в первой половине года экспорт фундука из Турции превысил 835 млн долларов.

При этом, по его словам, в Комитете ожидают роста показателей экспорта в дальнейшем.

Уверен, что после поступления на рынок новых сезонных продуктов во втором полугодии, год закроется ростом экспорта, добавил он.