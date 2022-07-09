Турецкая армия с апреля ликвидировала 277 террористов РПК на севере Ирака - Акар

В зоне антитеррористической операции Pençe-Kilit на севере Ирака с 18 апреля текущего года нейтрализовано 277 террористов РПК. Об этом сообщил в субботу министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе инспекции пограничных частей в провинции Хаккари на юго-востоке Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По его словам, турецкая армия шаг за шагом уничтожает укрытия и базы террористов в регионе.

В целом с начала года турецкие военные ликвидировали на севере Сирии и Ирака 1999 террористов, отметил министр, подчеркнув, что борьба с боевиками продолжается при любых погодных условиях даже в самых труднодоступных районах.

«Наша цель – ликвидировать последнего террориста, угрожающего безопасности 85 млн жителей Турции. Борьба продолжится вплоть до обеспечения полной защиты границ нашей страны», - заверил министр.

Глава ведомства также привлек внимание к угрозам, исходящим с севера Сирии, где орудуют отряды сирийского крыла террористов РКК – YPG.

Он отметил, что в последний период террористы стали все более активно обстреливать зоны, подконтрольные ВС Турции и подразделениям умеренной сирийской оппозиции в Сирии. «Обстрелы по нарастающей ведутся с территорий районов Мюнбич и Талль-Рыфат. Ответные действия турецкой армии не заставляют себя ждать. Мы продолжим предпринимать все необходимое для уничтожения террористов», - заверил глава Минобороны Турции.

Акар коснулся далее темы продовольственного кризиса, связанного с вывозом зерна из блокированных портов Украины.

По словам турецкого министра, переговоры по формированию «зерновых коридоров» продолжаются по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана в «позитивном ключе».

«Турция стремиться «облегчить» продвижение процессы. Миллионы тонн зерна остаются в портах Украины. Мы ведем диалог с Россией, Украиной и ООН. Вносим посильный вклад в организацию поставок продовольственной продукции адресатам. В ближайшие дни ожидаем нового развития по данному вопросу», - сказал министр.