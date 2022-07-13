В Турции ликвидирован один из главарей террористов РПК

БАКУ /Trend/ - Террорист РПК, сдавшийся силам безопасности Турции во время операции «Eren Abluka-2», признался, что был убит "высокопоставленный" террорист, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В своих показаниях террорист, сдавшийся турецким силовикам в провинции Хаккяри, сообщил, что в ходе контртеррористической операции был убит "высокопоставленный" террорист РПК Ридван Алкан по прозвищу «Багер Эрдал». Он отметил, что смерть Алкана держалась в секрете от других террористов, чтобы не допустить паники среди них.

Алкан был в числе восьми террористов, ликвидированных в ходе контртеррористической операции, проведенной в районе Юксекова 19 августа 2021 года, сообщил сдавшийся террорист.

Он был организатором ряда нападений на силы безопасности, в том числе в районах Даглыджа, Актутун, Агадждиби и Ешилташ.