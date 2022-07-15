Завершается подготовка к закладке фундамента четвертого энергоблока АЭС «Аккую»

В Турции завершается подготовка к закладке фундамента последнего - четвертого энергоблока АЭС «Аккую», передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Работы по реализации проекта первой атомной станции Турции, строящейся в районе Гюльнар южной провинции Мерсин, продолжаются в соответствии с намеченным графиком.

После ввода в эксплуатацию и вывода на полную мощность АЭС «Аккую» будет вырабатывать около 35 млрд кВт-ч в год. По прогнозам, электростанция покроет до 10 процентов потребностей Турции в электроэнергии.

Проект включает в себя четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР поколения III+ c повышенной безопасностью и улучшенными технико-экономическими характеристиками.Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1,2 тыс. МВт.

Совокупная мощность энергоблоков составит 4800 МВт.

Первый реактор станции введут в эксплуатацию в 2023 году, в 100-летнюю годовщину провозглашения Турецкой Республики.

Остальные три блока будут введены в эксплуатацию до 2026 года, с разницей в один год.

АЭС сможет бесперебойно производить электроэнергию, не выбрасывая вредные парниковые газы в окружающую среду.

Расчетный срок службы АЭС – 60 лет с опцией продления еще на 20 лет.

Заместитель директора АО Аккую Нуклеар Дмитрий Романец сообщил агентству «Анадолу», что работы на стройплощадке четвертого энергоблока значительно продвинулись, завершено рытье котлована, залито бетонное основание основных корпусов.

«В кратчайшие сроки начнутся работы по заливке фундаментов основных зданий. Все подготовительные работы в здании реактора завершены. Готовимся к закладке фундамента в ближайщее время»,- отметил Романец.

Он назвал проект очень важным в плане обеспечения энергетической стабильности.

Благодаря АЭС «Аккую» будут созданы очень важные вакансии, в соответствии с межправительственным соглашением российская сторона подготовит и обучит для этого проекта не менее 600 турецких инженеров-атомщиков, сказал представитель компании.

Он уточнил, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков на атомной станции будет занято 4 тыс. человек.

Кроме того, вклад проекта в турецкую промышленность огромен, большинство строительных материалов поставляют турецкие компании, которые в свою очередь приобретают необходимый опыт, подводя продукцию под требуемые стандарты качества, сказал Романец.

Благодаря этому, турецкие компании позже смогут оказывать материальную поддержку проектам такого же масштаба в других странах, считает он.

Министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез заявил ранее, что АЭС «Аккую» станет важным показателем достижений Турции к 100-летию становлению Республики, который будет широко отмечаться в 2023 году.