Чавушоглу: Турция ожидает от международного сообщества солидарности в борьбе с терроризмом

Терроризм не имеет ни национальности, ни этнической принадлежности, ни религии. Эта опасность угрожает всему человечеству. Поэтому ответ на эту угрозу должен быть единым и решительным. Ни одно государство не может позволить себе проводить различие между террористами, и ни одна террористическая организация не может быть классифицирована как «полезная» в зависимости от предпочтений.

Как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", об этом говорится в статье министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу под названием «FETÖ угрожает всему миру», посвященной шестой годовщине предотвращения попытки переворота 15 июля 2016 года и опубликованной в более 100 медиа-структурах различных стран.

В своей статье Чавушоглу напомнил, что 15 июля 2016 года террористическая организация Фетуллаха Гюлена (FETÖ) предприняла кровавую попытку государственного переворота против народа и правительства Турции, целью которого было установление радикального фундаменталистского режима, лояльного только своему главарю Фетуллаху Гюлену.

- В ту ночь турецкий народ ценой своей жизни защитил демократию

Глава МИД обратил внимание, что, когда связанные с FETÖ армейские подразделения покинули свои казармы, чтобы занять такие важные позиции, как мост «Богазичи» в Стамбуле, а истребители и боевые вертолеты бомбили стратегические объекты, включая здание Великого национального собрания Турции (парламент), Президентский дворец, здания Генерального штаба и Управления полиции, тысячи мирных жителей вышли на улицы, чтобы остановить эту попытку переворота.

«Заговорщики убили 251 невинного мирного жителя и ранили тысячи. В ту ночь турецкий народ ценой своей жизни защитил демократию. Такого героического ответа заговорщики не могли предвидеть», - заявил Чавушоглу.

По словам турецкого дипломата, чтобы понять, что произошло, нужно понять истинное лицо FETÖ.

Организация была создана в конце 1960-х годов в качестве так называемого «религиозного движения» и под предлогом поощрения образования и межрелигиозного диалога ей удалось скрыть свои злонамеренные планы, написал глава внешнеполитического ведомства.

Чавушоглу подчеркнул, что тонко спланированное и обширное проникновение членов FETÖ в армию, правоохранительные органы, судебную систему и многочисленные ведомства, включая Министерство иностранных дел, на протяжении десятилетий осуществлялось ради всеобъемлющего плана, заключительный этап которого был реализован 15 июля 2016 года.

- Если бы попытка переворота удалась, сегодня не было бы демократии в Турции

Чавушоглу отметил, что, если бы попытка переворота удалась, сегодня была бы совсем другая Турция.

«Демократии не осталось бы, а действие основных прав и свобод было бы приостановлено на неопределенный срок. Народ попал бы в руки экстремистского правительства», - считает министр.

- К сожалению, эти просьбы до сих пор не выполнены

По словам главы МИД, террористическая организация FETÖ не только контролировала значительную часть учебных заведений, но и владела большим числом финансовых учреждений.

«Их банковские счета пополнялись ведущими членами FETÖ в промышленности и торговле, а также должностными лицами и представителями общественности. Многие ни в чем не повинные граждане вследствие манипулирования их религиозными чувствами также согласились внести вклад в финансирование FETÖ. Огромные доходы, получаемые от их школ по всему миру, переводились на эти счета в то время, пока они, притаившись, ожидали своего окончательного броска», - написал турецкий дипломат.

Чавушоглу отметил, что после кровавой попытки переворота 15 июля 2016 года началась решительная чистка государственного сектора, включая ведомства и армию, а также частного сектора от всех аффилированных с FETÖ лиц и компаний.

По его словам, некоторые из лидеров заговора, планировавшие попытку переворота, были задержаны, другие бежали от правосудия и нашли убежище в других странах.

«Главарь террористической организации FETÖ Фетуллах Гюлен по-прежнему проживает в США. Наше правительство уже много лет требует выдачи Гюлена Турции от США, а также членов FETÖ от европейских стран. К сожалению, эти просьбы до сих пор не выполнены», - заявил Чавушоглу.

- Во многих странах члены FETÖ «вычищаются» из государственного и частного секторов

С другой стороны, как отметил Чавшоглу, в других частях мира все большее число правительств осознают ту опасность, которую эта террористическая организация представляет для них, и предпринимают необходимые шаги.

В статье Чавушоглу подчеркнул, что FETÖ также занимается такой незаконной деятельностью, как мошенничество с визами, отмывание денег и контрабанда оружия.

«В итоге во многих странах члены FETÖ «вычищаются» из государственного и частного секторов. После 2016 года многие школы, связанные с этой террористической организацией за рубежом, были переданы турецкому фонду «Маариф». Сегодня школы «Маариф» осуществляют свою деятельность во многих странах и дают отличное образование во всем мире», - констатировал министр.

Чавушоглу в статье рассказал о борьбе Турции с террористической организацией FETÖ.

«Характер и масштабы борьбы Турции против FETÖ ничем не отличаются от борьбы, которую ведут другие страны против организаций, терроризировавших как официальных, так и гражданских лиц, ставивших под угрозу демократические ценности, основные права и свободы. Турция делает то, что делали эти страны в их борьбе с терроризмом в прошлом. Все процедуры соответствуют закону», - заявил турецкий дипломат.

- Турция ожидает от международного сообщества солидарности в борьбе с терроризмом

Чавушоглу обратил внимание на то, что терроризм не имеет национальности, этнической принадлежности или религии.

«Эта опасность угрожает всему человечеству. Поэтому ответ на эту угрозу должен быть единым и решительным. Ни одно государство не может позволить себе проводить различие между террористами, и ни одна террористическая организация не может быть классифицирована как «полезная» в зависимости от предпочтений», - подчеркнул он.

По словам главы внешнеполитического ведомства, FETÖ несет ответственность за гибель сотен людей, а также за другие тяжкие преступления против турецкого народа.

«Спустя шесть лет с попытки переворота 15 июля 2016 года Турция продолжает решительную борьбу против FETÖ, так же, как и против других террористических организаций, таких как РПК, PYD/YPG, DHKP-C и ИГ. Мы ожидаем, что международное сообщество проявит солидарность с Турцией в борьбе с терроризмом», - подытожил Чавушоглу.