Эрдоган выразил надежду на скорую реализацию плана «зернового коридора»

Надеемся, что в ближайшие дни план «зернового коридора» в Черном море начнет воплощаться в жизнь. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов, сопровождавших его в поездке в Тегеран, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По его словам, Турция выступает за заключение уже на этой неделе письменного соглашения по данному вопросу.

Турецкий лидер привлек внимание к итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Путин придерживается позитивного подхода к усилиям Турции. Он озвучил отдельные инициативы в адрес Анкары. Наш диалог по природному газу, АЭС «Аккую» и другим областям продолжается», - констатировал президент Эрдоган.

Анкара ожидает от РФ и Ирана поддержки по вопросу новой операции в Сирии

Глава государства далее коснулся темы антитеррористической операции на севере Сирии.

Он сообщил, что США покидают районы Сирии к востоку от реки Евфрат, что является одним из следствий Астанинского процесса.

Глава государства отметил, что именно Соединенные Штаты «подпитывали» террористов в этом районе соседней страны.

Президент подчеркнул, что вопрос проведения новой антитеррористической операции на севере Сирии будет оставаться в повестке Анкары до тех пор, пока сохранится угроза нацбезопасности Турции.

«Анкару не обманут попытки террористов ввести в заблуждение турецкую армию путем вывешивания флагов Сирии в районах севера страны. Эти уловки не пройдут», - заверил президент Эрдоган.

Он добавил, что Анкара ожидает от РФ и Ирана поддержки в вопросе проведения антитеррористической операции на 30 км вглубь сирийской территории от турецкой границы.

«Участники астанинского процесса заявляют, что Америке необходимо покинуть восток Евфрата. Результаты отражают ожидания Турции», - сказал президент.

По словам Эрдогана, страна-гаранты Астанинского процесса выступают за урегулирование всех противоречий в Сирии на основе резолюции 2254 СБ ООН.

Турецкий лидер рассказал, что вновь поделился с партнерами позицией Анкары по вопросу необходимости эффективного продолжения политического процесса по Сирии.

«Мы также вновь подчеркнули позицию Анкары в вопросах борьбы с терроризмом, бесперебойной доставки гуманитарных грузов, безопасности и добровольного возвращения беженцев в Сирию. По данным вопросам подчеркнуто согласие с партнёрами по астанинскому процессу», - сообщил президент.

На вопрос журналиста: «Позиция какой из стран – Ирана или России ближе к Турции по сирийскому вопросу?», Эрдоган сказал: «Позиция Путина по астанинскому процессу такая же, какой была в начале астанинского процесса. Что касается Тегерана, то на фоне смены президента, имеют место определенные изменения, но такая страна, как Иран не меняет отношений к вопросам в столь краткие сроки».

При этом он подчеркнул, что Турция признает территориальную целостность Сирии.

Байден не ставил перед Анкарой условий по Греции

Далее президент Эрдоган прокомментировал тему модернизации парка ВВС Турции.

«Джо Байден не ставил перед Анкарой условий по Греции (в контексте поставок F-16). Мы заявили о необходимости взаимной поддержки стран-членов НАТО», - сказал, в частности, президент Турции.

Турецкий лидер выразил сожаление в связи с наличием небольшой группы законодателей в Палате представителей США, выступающих против оборонного соглашения с Анкарой.

«На мой взгляд, выдвигаемые условия (по поставкам F16 в Турцию) не являются обязывающими для Анкары. Главное, чтобы они поддержали предложение и передали Турции новые F16. Наша страна в силах сама проводить ремонт имеющихся на вооружении военных самолетов. В этом вопросе нет никаких проблем», - констатировал президент.

Эрдоган отметил, что многое в США зависит от намеченных на ноябрь промежуточных выборов.