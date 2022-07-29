Анкара и Киев обсудили реализацию зернового соглашения

Соглашение о зерновом коридоре, подписанное 22 июля в Стамбуле, носит исторический характер. Мы рады помочь смягчить негативные последствия глобального продовольственного кризиса. Об этом сказал министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи на встрече с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским, передает Trend со ссылкой "Анадолу".

«Приоритетом для Турции является достижение соглашения по прекращению огня и установление справедливого и прочного мира. Наша страна, лично президент Реджеп Тайип Эрдоган, прилагают интенсивные дипломатические усилия в данном направлении», - сказал турецкий министр.

Киришчи напомнил, что зерновое соглашение распространяется на украинские порты Одесса, Южный и Черноморск.

«Соглашение действенно на протяжении 4 месяцев. Надеюсь, все пойдет хорошо и документ будет автоматически продлен. Весь мир приветствовал это историческое соглашение. Уверен, что рамки, согласованные в настоящее время, будут расширены», - сказал турецкий министр.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский в свою очерель отметил, что соглашение о зерновом коридоре сыграет важную роль в решении мирового продовольственного кризиса: «Я хотел бы поблагодарить турецкий народ и государство за поддержку Украины. Роль Турции очень велика».