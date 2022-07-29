Турция с начала года поставила мёд в 46 стран мира

Экспорт мёда из Турции в первом полугодии вырос на 75 процентов по сравнению с тем же периодом предыдущего года, говорится в сообщении Союза экспортеров Восточно-Черноморской региона (DKİB) Турции, передает Trend со ссылкой на агентство «Анадолу».

Согласно данным Союза, в период с января по июнь текущего года в 46 стран было экспортировано 8 892 тонны меда.

Доходы от экспорта в отчетный период составили 23 млн 829 тыс. 670 долларов.

Так, экспорт вырос по сравнению с 2021 годом на 134 процента в натуральном, и на 75 процентов в денежном выражении.

В первом полугодии 2021 года экспорт меда составлял 3 800 тонн за 13 млн 597 тыс.813 долларов.

Главными импортерами турецкого меда стали США, Германия и Испания.

Первое место среди импортеров заняли США – 7 млн 904 тыс. 362 доллара. Следом идут: Германия – 3 млн 640 тыс. 94 доллара, Испания - 3 млн 378 тыс. 193 доллара.

В этом году экспорт впервые был налажен в Словению, Перу, Мальдивские острова, Данию, Ливан, Йемен, Ирак, Барбадос, Мавританию, Либерию, Бангладеш, Северную Македонию, Тайвань и Португалию.

Глава DKİB Саффет Калйонджу рассказал агентству «Анадолу», что в первые полгода наблюдается значительный рост экспорта меда из Турции.

По его словам, экспорт меда вносит значительный вклад в развитие экономики Турции. Страна благодаря своему природному разнообразию обладает огромным потенциалом в производстве меда, сказал Калйонджу.