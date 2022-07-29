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Пролив Босфор закрыт в обоих направлениях из-за поломки судна

Турция Материалы 29 июля 2022 21:37 (UTC +04:00)
Пролив Босфор закрыт в обоих направлениях из-за поломки судна

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Турция закрыла движение по проливу Босфор в обоих направлениях из-за поломки судна, следовавшего из Египта в Болгарию. Об этом, как передает Trend, сообщило "Анадолу" со ссылкой на заявление Главного управления береговой безопасности Турции.

"У 134-метрового судна Sparta, которое шло из Египта в Болгарию, отказал двигатель недалеко от моста Султана Селима Явуза. К месту происшествия направлены буксиры Kurtarma-12 и Nazim Tur. Из-за поломки движение судов по Босфору было приостановлено в обоих направлениях", - говорится в заявлении ведомства.

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