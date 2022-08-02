Турция выступает за упрощение транзитных перевозок между тюркскими государствами - министр

Турция выступает за упрощение процедур транзитных перевозок и снижение ставок пошлины на перевозки, что внесет вклад в развитие торговли и рост ВВП тюркоязычных государств. Соответствующие рекомендации мы озвучили в беседе с нашими друзьями. Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу на трехстороннем заседании министров иностранных дел, торговли и транспорта Турции, Узбекистана и Азербайджана во вторник в Ташкенте, передает Trend со ссылкой на «Анадолу».

Турецкий министр подчеркнул, что именно транспортная инфраструктура является залогом успешного экономического сотрудничества государств.

«Отталкиваясь от данного постулата, Турция реализует масштабные проекты, отвечающие интересам как самой Анкары, так и региона в целом», - сказал Караисмаилоглу.

По его словам, особую значимость турецкая сторона уделяет развитию Срединного транспортного коридора, формирующего мощную логистическую базу для грузоперевозок между Европой и Азией.

Караисмаилоглу заявил о готовности своей страны и далее развивать этот маршрут, вносящий вклад в рост благосостояния населения всех стран, по территории которых он пролегает.

Турецкий министр подчеркнул, что Срединный коридор является выгодной альтернативой другим маршрутам.