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Эрдоган сообщил о намерениях Турции открыть новую страницу в отношениях с Россией

Турция Материалы 5 августа 2022 17:00 (UTC +04:00)
Эрдоган сообщил о намерениях Турции открыть новую страницу в отношениях с Россией

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в четверг в Сочи на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным о планах открыть новую страницу в двусторонних отношениях, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наши сегодняшние переговоры важны с учетом роли, которую Турция и Россия играют в окружающем их регионе. Надеюсь, они откроют новую страницу в двусторонних отношениях. Планируем обсудить отношения между двумя странами во всех сферах и поставить точку в вопросе, как следует двигаться дальше", - сказал Эрдоган.

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