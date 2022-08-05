Эрдоган сообщил о намерениях Турции открыть новую страницу в отношениях с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в четверг в Сочи на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным о планах открыть новую страницу в двусторонних отношениях, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наши сегодняшние переговоры важны с учетом роли, которую Турция и Россия играют в окружающем их регионе. Надеюсь, они откроют новую страницу в двусторонних отношениях. Планируем обсудить отношения между двумя странами во всех сферах и поставить точку в вопросе, как следует двигаться дальше", - сказал Эрдоган.