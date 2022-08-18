В Турции прошла официальная церемония закрытия V Игр исламской солидарности (ФОТО)

КОНЬЯ /Trend/ - В турецком городе Конья прошла официальная церемония закрытия V Игр исламской солидарности.

Как сообщает в четверг Trend, на церемонии закрытия выступили с речами министр молодежи и спорта Турции Мехмет Мухаррем Касапоглу и президент Спортивной федерации исламской солидарности Абдулазиз бин Турки аль-Фейсал Аль Сауд.

Касапоглу подчеркнул, что эти соревнования еще больше укрепят братство стран-участниц Организации исламского сотрудничества. Проведение этих Игр поспособствует развитию спорта в странах, которые принимают в них участие.

В свою очередь Абдулазиз бин Турки аль-Фейсал Аль Сауд сказал, что Игры в городе Конья прошли на высоком уровне, все спортсмены были хорошо подготовлены. Также он выразил уверенность в том, что их проведение в дальнейшем поспособствует еще лучшей подготовке спортсменов и развитию спорта в странах Организации исламского сотрудничества.

Азербайджан завершил V Игры исламской солидарности с 99 медалями (29 золотых, 36 серебряных и 34 бронзовых) и занял на соревнованиях четвертое место среди 54 стран-участниц. Делегация азербайджанских спортсменов по численности на втором месте после турецкой - 282 человека. Азербайджанские спортсмены приняли участие в этих Играх в соревнованиях по 22 из 24 видов спорта. Всего в Играх приняли участие 4200 спортсменов.