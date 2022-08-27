Из портов Украины экспортировано более 1 млн тонн сельхозпродукции

Министерство национальной обороны Турции сообщило в субботу об экспорте по зерновому коридору из портов Украины в целом 1 млн 43 тыс. 286 тонн сельхозпродукции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В ведомстве отметили, что договоренности по зерновому коридору реализуются в соответствии с намеченными планами.

Согласно сообщению, с 1 августа и по утро 27 августа по зерновому коридору проследовали 103 судна, в том числе 57 сухогрузов для погрузки в портах Украины. При этом 46 судов с сельхозпродукцией отбыли из портов Одесской области Украины в направлении Стамбула.

22 июля в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение по безопасной транспортировке зерна из портов Украины.

Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции.