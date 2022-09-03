Эрдоган и Путин подчеркнули готовность к реализации проекта АЭС "Аккую"

Лидеры Турции и России в ходе телефонного разговора обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, а также региональные вопросы, в том числе, тему зернового соглашения и процессы вокруг Запорожской АЭС.

Об этом сообщили в субботу в Управлении по связям Администрации президента Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Согласно сообщению, турецкий лидер выразил российскому коллеге соболезнования в связи с кончиной экс-президента СССР Михаила Горбачева.

Президент Эрдоган отметил, что Турция готова внести вклад в процессы вокруг ЗАЭС, также как раньше приложила усилия к достижению «зернового соглашения».

Собеседники подчеркнули решимость к продолжению реализации проекта строительства АЭС «Аккую» в соответствии с намеченными планами.

Лидеры Турции и РФ договорились продолжить всестороннее обсуждение актуальных вопросов в рамках саммита ШОС, намеченного на 15-16 сентября в Самарканде.