Турецкая армия нейтрализовала 10 террористов на севере Сирии

Турецкие силы безопасности нейтрализовали 10 боевиков террористической организации PПK/YPG на севере Сирии, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Об этом сообщает в Twitter Министерство национальной обороны Турции.

Согласно сообщению, ликвидированные террористы готовили вооруженную вылазку в зоне проведения контртеррористической операции ВС Турции «Щит Евфрата».

В ведомстве подчеркнули, что турецкая армия продолжит бескомпромиссную борьбу против террористов, окопавшихся в регионе.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики PПK впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PПK в списки террористических организаций.

В последние годы PПK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

В Сирии террористы PПK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами».

В Иране PПK действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).