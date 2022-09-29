Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным

В четверг 29 сентября состоялся телефонный разговор между Президентами Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Согласно заявлению Управления по коммуникациям президента Турции, лидеры во время разговора обсудили актуальные темы, связанные ситуацией в Украине.

В ходе переговоров Эрдоган выразил удовлетворение успешным завершением российско-украинского обмена пленными, над которым они работали долгое время и действием Стамбульского соглашения, которое было достигнуто при поддержке ООН.

Напомнив, что продление действия механизма по вывозу зерна, срок действия которого истекает в ноябре, отвечает общим интересам, президент Эрдоган заявил, что они продолжают работать над вопросом бесперебойного экспорта российских удобрений и зерновых продуктов.

Эрдоган сказал, что необходимы шаги для снижения напряженности, чтобы подготовить почву для более позитивных событий.

Эрдоган подчеркнул, что от России ожидаются позитивные шаги для облегчения этого процесса.

Призвав Путина дать переговорам еще один шанс, Эрдоган отметил, что Турция готова сыграть содействующую роль в этом процессе.