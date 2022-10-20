ПРООН: Турция способна внести весомый вклад в борьбу с изменением климата

Турция способна внести весомый вклад в качестве глобального лидера в борьбу с изменением климата. Об этом, как передает Trend со ссылкой на «Анадолу», заявила в четверг постоянный представитель Программы развития ООН (ПРООН) в Турции Луиза Винтон на Экологическом форуме, организованном агентством «Анадолу», в Стамбуле.

Винтон отметила, что участие высших должностных лиц Турции в форуме «жизненно важно для эффективных действий по изменению климата на национальном уровне».

«Турция может внести свой вклад в качестве мирового лидера для позитивных изменений в борьбе с изменением климата», - подчеркнула она.

Винтон считает необходимым отказ от решения проблемы климата по сценарию фильмов ужасов.

Постпред ПРООН призвала СМИ бороться с изменением климата не сея страх, а предлагая решение.

Она обратила внимание на сложности мотивации людей к защите планеты.

Винтон предложила заменить ископаемое топливо возобновляемыми источниками.

Целостный подход к климатическим действиям должен быть принят без паники на всех уровнях правительства, считает она.

Постпред ПРООН призвала уважать окружающую среду, добавив, что мир сейчас находится на этапе, когда нужно принять меры для сведения к минимуму климатические изменения.

Текущую ситуацию Винтон назвала «шагом к страшной неопределенности» и предупредила о «самоубийственной войне против природы».

Представитель ПРООН призвала правительства встать на верную сторону истории, заявив, что в этом решающую роль играет СМИ.