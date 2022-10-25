Турция ожидает от Финляндии и Швеции пресечения деятельности террористов на своей территории

Турция ожидает, что Финляндия и Швеция не позволят террористическим организациям YPG/PYD и FETO беспрепятственно действовать на своей территории. Об это заявил спикер парламента Турции Мустафа Шентоп, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В столице Хорватии Загребе, куда он прибыл для участия в Первом парламентском саммите Международной Крымской платформы, Мустафа Шентоп провел встречу со своим шведским коллегой Андреасом Норленом и вице-спикером парламента Финляндии Антти Ринне.

Глава турецкого парламента высоко оценил твердую приверженность Финляндии трехстороннему меморандуму, подписанному Анкарой, Хельсинки и Стокгольме на июньском саммите НАТО в Мадриде.

Шентоп также выразил признательность новому шведскому правительству за обещание проводить аналогичную политику.

Спикер подчеркнул, что Турция уже четыре десятилетия ведет борьбу с террористической организацией РПК. При этом он констатировал, что Анкара не получила достаточной поддержки в этом отношении от своих союзников по НАТО.

По его словам, в принципе, Турция поддерживает заявки на членство в НАТО как Финляндии, так и Швеции. Но турецкий парламент в конечном итоге примет соответствующее решение после проверки того, выполнили ли две скандинавские страны свои обязательства в рамках меморандума, отметил Мустафа Шентоп.

“В нынешней ситуации невозможно убедить турецкую общественность в том, что пункты меморандума выполняются”, - предупредил он.

Трехсторонний меморандум между Турцией, Финляндией и Швецией был подписан на саммите НАТО в Мадриде 28 июня. Первое заседание Постоянного совместного механизма, созданного в рамках меморандума, состоялось 26 августа в финском городе Вантаа.

5-6 октября делегация Министерства юстиции Швеции провела встречу с должностными лицами Министерства юстиции в Анкаре.