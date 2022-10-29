Анкара и Лондон обсудили сотрудничество

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын провел в пятницу телефонный разговор с советником по национальной безопасности Великобритании Тимом Бэрроу. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Обсуждены состояние политических и экономических связей между Турцией и Соединенным Королевством, двустороннее сотрудничество в сфере оборонной промышленности.

Собеседники затронули тему российско-украинской войны, процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО, а также региональную тематику.

В ходе беседы выражено удовлетворение продолжающимся сотрудничеством двух стратегических партнеров и союзников по НАТО - Турции и Великобритании - во многих областях, в первую очередь в оборонной промышленности.

Стороны сошлись во мнении, что Анкаре и Лондону следует рассмотреть новые возможности для взаимодействия.

Во время разговора акцентировано внимание на роли Турции в НАТО. Также подчеркнута необходимость согласованных действий и солидарности союзников на фоне общих рисков в сфере безопасности, новых вызовов и террористических угроз.

Касательно вступления в НАТО Швеции и Финляндии с турецкой стороны было отмечено, что Стокгольм и Хельсинки должны выполнить свои обязательства, зафиксированные в Трехстороннем меморандуме. Представитель президента Турции подчеркнул, что в Анкаре внимательно следят за предпринимаемыми в этом отношении шагами.

Стороны высказали обеспокоенность углублением российско-украинской войны и прекращением переговоров между Москвой и Киевом о перемирии.

Подчеркнуто, что дальнейшее продолжение военных действий может нанести серьезный ущерб глобальному миру и стабильности. Также указана важность дипломатических усилий, направленных на снижение негативного влияния войны на мировую экономику, энергобезопасность, продовольственную безопасность и другие сферы.

Ибрагим Калын указал на ответственность, которую Турция взяла на себя в этом процессе. Он заверил, что Анкара полна решимости и впредь предпринимать шаги с целью дипломатического урегулирования ситуации, в том числе направленные на продление срока действия Стамбульского соглашения.