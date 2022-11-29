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Процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией продолжается в положительном ключе - Ибрагим Калын

Турция Материалы 29 ноября 2022 15:20 (UTC +04:00)
Процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией продолжается в положительном ключе - Ибрагим Калын

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией продолжается в положительном ключе.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал сегодня пресс-секретарь Президента Турции Ибрагим Калын в интервью одному из местных телеканалов.

Он отметил важность встречи Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Праге.

"Мы хотим, чтобы появилась основа для мира и процветания на всем Южном Кавказе. Карабахский вопрос решен, и налаживаются контакты, которые не могли быть установлены в течение 30 лет. Контакты теперь устанавливаются напрямую, а не через третьих лиц. Это очень важно", - сказал Калын.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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