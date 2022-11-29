Процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией продолжается в положительном ключе - Ибрагим Калын

БАКУ /Trend/ - Процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией продолжается в положительном ключе.
Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал сегодня пресс-секретарь Президента Турции Ибрагим Калын в интервью одному из местных телеканалов.
Он отметил важность встречи Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Праге.
"Мы хотим, чтобы появилась основа для мира и процветания на всем Южном Кавказе. Карабахский вопрос решен, и налаживаются контакты, которые не могли быть установлены в течение 30 лет. Контакты теперь устанавливаются напрямую, а не через третьих лиц. Это очень важно", - сказал Калын.
(Перевод: Нубар Кулузаде)