В Стамбульском университете коммерции впервые прошел симуляционный "саммит G20" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В кампусе Sütlüce Стамбульского университета коммерции, официальным медиа-спонсором которого является TurkicWorld, впервые в Турции прошла симуляция саммита G20 на университетском уровне, организованная кафедрой политических наук и международных отношений университета, Международным студенческим обществом и "Обществом зеленого полумесяца", сообщает Trend.

Ректор университета проф., д-р Юджел Огурлу подчеркнул, что симуляционные мероприятия являются лучшими примерами практического обучения, отметив, что университет и ранее проводил подобные мероприятия, такие как "Симуляция парламента", "Соревнование Moot Court" и "Moot Court".

Заведующий кафедрой политологии и международных отношений университета, доцент д-р Угур Ясин Асал коснулся важности G20 в своем выступлении. Он отметил, что на возглавляемой им кафедре впервые в Турции была проведена симуляция саммита G20 на университетском и студенческом уровнях с использованием современных методов обучения.

Во время двухдневного мероприятия поступило более 250 заявок из различных университетов Турции. В ходе симуляции саммита 52 студента обсудили темы, представленные комитетами по правам человека, безопасности, экономическому развитию, устойчивому развитию, а также проблемы, которые они исследуют.

Отметим, что в организации мероприятия приняли участие Шевин Бейза Курт, Омер Уткан Демир, Мерве Сафа Йылдыз, Бирсу Шенакар, Эсма Нур Туркестанлы и Истеми Хан Садик. Командам, принявшим участие в мероприятии, генеральным спонсором которого является "Gənc MÜSİAD", был представлен сертификат Стамбульского университета коммерции.

Напомним, что соглашение об официальном медиа-партнерстве между TurkicWorld и Стамбульским коммерческим университетом было достигнуто 25 октября 2022 года.

(Перевод: Нубар Кулузаде)