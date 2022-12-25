По «зерновому коридору» вывезено свыше 15 млн тонн агропродукции - Минстранс Турции

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу заявил, что по «зерновому коридору» по сей день вывезено свыше 15 млн тонн агропродукции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Караисмаилоглу напомнил, что «зерновое соглашение» о поставках агропродукции из портов Украины является результатом активной дипломатии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

По словам министра, с первого августа по 25 декабря из портов Украины отбыли 585 сухогрузов. Всего по «зерновому коридору» транспортированы 15 млн 80 тыс. тонн 13 разновидностей агропродукции, сказал он.

Караисмаилоглу отметил, что в турецкие порты прибыл 171 сухогруз.

«В Турцию поставили 15 процентов всей вывезенной по «зерновому коридору» продукции. В страны Африки отправили 12 процентов, Азии – 29 процентов, Европы – 44 процента», - сказал он.