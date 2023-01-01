Турция и Пакистан провели военно-морские учения

Военно-морские силы Пакистана и Турции провели двусторонние учения Turgutreis-VII в северной части Аравийского моря. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает Daily Pakistan, ссылаясь на представителя ВМС Пакистана.
Учения включали в себя различные военно-морские операции, в том числе защиту от асимметричных атак, учения по противовоздушной обороне и совместное скоординированное патрулирование.
По данным издания, основная цель учений заключалась в повышении профессиональных навыков и оперативной совместимости морских сил двух стран.
Со стороны Турции в маневрах участвовал противолодочный корвет TCG Burgazada класса Ada, вооруженный противокорабельными ракетами Harpoon и торпедами Mk.46.
Burgazada прибыл в пакистанский порт Карачи, где прошла церемония встречи с участием старших офицеров ВМС Пакистана и официальными лицами консульства Турции.
Во время пребывания в порту командир турецкого корабля посетил командующего пакистанским флотом и обсудил с ним вопросы двустороннего сотрудничества.