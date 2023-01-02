Турция ждет от США партнерства в борьбе с терроризмом в Сирии - Калын

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что в Анкаре ждут от США приверженности духу партнерства в вопросе противодействия на севере Сирии террористическим организациям, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Никто не должен ожидать от нас безмолвия в условиях наличия террористической угрозы в стране и непосредственно за ее пределами", - сказал Калын. "Мы ожидаем, что США будут следовать духу партнерства и всерьез воспринимать проблемы безопасности Турции. Мы не приемлем навязывания нам односторонней политики, откуда бы она ни исходила, надеемся на развитие отношений [с США], исходя из взаимных интересов, и на решение имеющихся вопросов на основе реалистичных и стратегических подходов", - сказал представитель Эрдогана в интервью январскому номеру журнала "Критер". Выдержки из него в понедельник приводит телеканал NTV.