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Турция ждет от США партнерства в борьбе с терроризмом в Сирии - Калын

Турция Материалы 2 января 2023 18:51 (UTC +04:00)
Турция ждет от США партнерства в борьбе с терроризмом в Сирии - Калын

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Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что в Анкаре ждут от США приверженности духу партнерства в вопросе противодействия на севере Сирии террористическим организациям, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Никто не должен ожидать от нас безмолвия в условиях наличия террористической угрозы в стране и непосредственно за ее пределами", - сказал Калын. "Мы ожидаем, что США будут следовать духу партнерства и всерьез воспринимать проблемы безопасности Турции. Мы не приемлем навязывания нам односторонней политики, откуда бы она ни исходила, надеемся на развитие отношений [с США], исходя из взаимных интересов, и на решение имеющихся вопросов на основе реалистичных и стратегических подходов", - сказал представитель Эрдогана в интервью январскому номеру журнала "Критер". Выдержки из него в понедельник приводит телеканал NTV.

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