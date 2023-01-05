Сенат Пакистана выдвинул Эрдогана на Нобелевскую премию мира

БАКУ/Trend/ - Сенат Пакистана в среду выдвинул кандидатуру президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира за его усилия по урегулированию украинского кризиса, передает Trend со ссылкой на агентство Anadolu.

«Российско-украинская война быстро превратилась в ядерную горячую точку, которая могла закончиться катастрофой для всего мира. Благодаря его (Эрдогана) неустанным усилиям, своевременному и эффективному взаимодействию с обеими сторонами он в одиночку предотвратил глобальную катастрофу», - говорится в письме председателя Сената Пакистана Мухаммада Садик Санджрани в Норвежский Нобелевский комитет.

Санджрани назвал президента Эрдогана «настоящим государственным деятелем и лидером, который всегда стремится к развитию и процветанию не только своей страны, но региона и мира в целом».

Спикер подчеркнул, что турецкий лидер «несет истинное послание Пророка Мухаммеда и его учение о мире, терпимости и любви ко всему человечеству, продолжая при этом рассеивать мифы и заблуждения, связанные с учениями ислама».

Сенат Пакистана объявил об официальном выдвижении кандидатуры Реджепа Тайипа Эрдогана в среду.

Ранее спикер парламента Турции Мустафа Шентоп заявил, что инициировал выдвижение президента Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира.

По его словам, турецкий лидер выдвинут на столь почетную премию «за вклад в дело мира между Россией и Украиной».