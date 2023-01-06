Эрдоган объявил о расширении объемов кредитования аграриев Турции

В период, когда численность населения планеты превысила восемь млрд человек, игнорирование сельского хозяйства чревато проблемами для будущего любой страны и приведет к серьезным проблемам в продовольственной сфере. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на мероприятии государственного банка Ziraat на тему «продвижения аграрных экосистем» в пятницу в Стамбуле, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По его словам, развитие технологий и научные разработки являются важной составляющей развития агропромышленного комплекса Турции.

«Правительство предпринимает шаги по комплексному развитию аграрного сектора, воспринимая его в качестве единой цепочки: от фермера до потребителя», - сказал глава государства.

Эрдоган подчеркнул, что успехи сельскохозяйственного сектора свидетельствуют о верности курса правительства на поддержку аграрного комплекса, в том числе, путем кредитования.

Президент объявил, что лимит кредитования на поддержку аграриев Турции увеличен до 250 тыс. лир на фермера, процентные ставки составят 9,75 процентов, а срок – до 36 месяцев.

​​​​​​​Гендиректор госбанка Ziraat Bankası Алпарслан Чакар заявил ранее, что объем, кредитов, выделенных банком фермерам в прошлом году, вдвое превысил показатели 2021 года, увеличившись со 109 млрд турецких лир до 232 млрд турецких лир.

По его словам, программы кредитования аграриев продолжаются круглый год, что вносит вклад в рост производства сельхозпродукции и обеспечение ценовой стабильности. Чакыр отметил, что одним из приоритетных направлений для банка является поддержка проектов термальных парников.