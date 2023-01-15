У Швеции и Финляндии есть около 2-2,5 месяцев для выполнения требований Анкары - Калын

У Швеции и Финляндии есть около 2-2,5 месяцев, чтобы выполнить условия, необходимые для ратификации их заявок в НАТО со стороны Турции. Об этом заявил представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, именно столько времени осталось до ухода парламента республики на каникулы перед выборами главы государства.

"Учитывая, что парламент уйдет на каникулы за некоторое время до выборов, у Швеции и Финляндии есть 2-2,5 месяца, чтобы выполнить условия", - пояснил Калын.

Как указал представитель Эрдогана, одобрение заявок Швеции и Финляндии со стороны турецкого парламента зависит от того, насколько быстро стороны выполнят требования Анкары.