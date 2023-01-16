Хулуси Акар посетил посольство Турции в Лондоне

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар посетил турецкое посольство в Лондоне, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава оборонного ведомства Турции находится в Соединенном Королевстве по приглашению британского коллеги Бена Уоллеса.

Посол Умит Ялчин проинформировал Хулуси Акара о деятельности дипмиссии.

Далее в программе запланированы переговоры глав Минобороны Турции и Великобритании в формате "один на один" и в расширенном составе.

Стороны обменяются мнениями по вопросам двусторонней и региональной обороны и безопасности.

Также, будет обсуждено сотрудничество в сфере оборонной промышленности.

Хулси Акар посещал с визитом Лондон 6-7 октября 2022 года.

26 октября 2022 года в Стамбуле побывал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.