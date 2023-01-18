Подписан экспортный контракт между турецкой Baykar и минобороны Кувейта (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Подписан договор между турецкой компанией Baykar и министерством обороны Кувейта.

Об этом сообщили в среду Trend в компании Baykar.

"В процессе, который продолжается с июля 2019 года, победителем конкурса, в котором приняли участие ведущие компании из Америки, Европы и Китая, стала турецкая компания Baykar. Контракт на 370 миллионов долларов с министерством обороны Кувейта был подписан на экспорт Bayraktar TB2, который зарекомендовал себя на международном уровне. Таким образом, число стран, подписавших договор на экспорт Bayraktar TB2, достигло 28", - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)