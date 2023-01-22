В Стамбуле запустили самую скоростную в Европе линию метро в аэропорт

Самая скоростная в Европе линия метрополитена запущена в воскресенье в Стамбуле, она связала турецкий мегаполис с международным аэропортом в его европейской части, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ. По заверениям местных властей, поезда будут следовать по новой ветке со скоростью 90-120 км/час.

Время в пути от станции Кягытхане, откуда проложена 34-километровая ветка, до аэропорта Стамбула займет порядка 24 минут, сообщил глава Минтранса Турции Адиль Караисмаилоглу. По его словам, общая протяженность линии с подключением к ней новых станций составит 69 км. "Мы создаем огромную систему метро, которая к концу года охватит всю европейскую часть Стамбула", - сказал он в эфире телеканала TRT.

По словам главы Минтранса, в перспективе новая ветка метро будет интегрирована со скоростной железнодорожной линией. "Стамбульский аэропорт станет остановкой скоростного поезда из Анкары. Проект находится на стадии проведения тендера, в течение года планируется начать работы по прокладке этой линии", - отметил министр.

Новый аэропорт Стамбула начал работать в 2019 году после закрытия аэропорта имени Ататюрка, который в свое время входил в тройку самых загруженных воздушных гаваней Европы. Согласно планам, после полного завершения строительства к 2025 году Стамбульский международный аэропорт будет иметь шесть взлетно-посадочных полос и сможет обслуживать ежегодно порядка 150 млн пассажиров.