Спецназ Турции нейтрализовал 7 террористов на севере Сирии

Министерство национальной обороны Турции сообщило в среду о нейтрализации семи боевиков террористической организации YPG (сирийское крыло РПК – прим. "Анадолу") на севере Сирии, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По данным ведомства, боевики РПК/YPG ликвидированы в зонах двух антитеррористических операций «Щит Евфрата» и «Источник мира».

«Турецкая армия продолжает предотвращать подлые планы террористов. Бойцы спецназа ВС Турции ликвидировали 7 террористов на севере Сирии. Наша борьба с проявлениями терроризма продолжится», - говорится в заявлении ведомства.