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Спецназ Турции нейтрализовал 7 террористов на севере Сирии

Турция Материалы 25 января 2023 22:51 (UTC +04:00)
Спецназ Турции нейтрализовал 7 террористов на севере Сирии

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Министерство национальной обороны Турции сообщило в среду о нейтрализации семи боевиков террористической организации YPG (сирийское крыло РПК – прим. "Анадолу") на севере Сирии, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По данным ведомства, боевики РПК/YPG ликвидированы в зонах двух антитеррористических операций «Щит Евфрата» и «Источник мира».

«Турецкая армия продолжает предотвращать подлые планы террористов. Бойцы спецназа ВС Турции ликвидировали 7 террористов на севере Сирии. Наша борьба с проявлениями терроризма продолжится», - говорится в заявлении ведомства.

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