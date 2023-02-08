В Турции созданы убежища для пострадавших от землетрясения

БАКУ /Trend/ - Для пострадавших от землетрясения организованы убежища, которые смогут вместить в целом 1 миллион 60 тысяч человек.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал вице-президент Турции Фуат Октай.

Он отметил, что скоро начнется подача природного газа в пострадавшие от землетрясения районы.

«Организованы убежища общей вместимостью 1 миллион 60 тысяч человек. В настоящее время в поисково-спасательных работах в зоне бедствия принимают участие 103 800 человек», — добавил Фуат Октай.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших достигло 9057, пострадавших – 52 979 человек.