В NASA показали масштабы разрушений после землетрясения в Турции

БАКУ /Trend/ - В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), на основе данных аэрокосмических снимков, показали масштабы разрушений, причиненных землетрясением в Турции.

Как сообщает в субботу Trend, изображения, записанные NASA, показали изменения после землетрясения на картах таких городов, как Кахраманмараш и Газиантеп в Турции.

Землетрясения, вызвавшие обширные разрушения на юге Турции, унесли жизни десятков тысяч людей. Глубина землетрясения магнитудой 7,8 и последующие подземные толчки нанесли серьезный ущерб домам и инфраструктуре в этом месте. NASA и другие космические агентства получили изображения разрушений со спутников.

Карта была создана 8 февраля 2023 года на основе данных, собранных японским спутником ALOS-2 с радиолокационным сенсором.

Наблюдения со спутника сравнивались с предыдущими данными от 7 апреля 2021 года и от 6 апреля 2022 года, чтобы определить районы, которые могли наиболее пострадать от стихии. На фотографиях, видно, что серьезно пострадали регионы Ислахие, Кахраманмараш и Нурдагы.

Красные пиксели на карте показывают сильно поврежденные участки. Оранжевые и желтые - представляют соответственно области среднего и частичного повреждения. Размер каждого пикселя соответствует около 30 метрам.

Согласно заявлению NASA, карта с описанием ущерба предоставляет важную информацию для реагирования на стихийные бедствия. Это позволяет властям и организациям по оказанию помощи оптимизировать свои работы и более эффективно использовать ресурсы.

(Перевод: Фидан Мустафаева)