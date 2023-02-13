Страны НАТО солидарны с Турцией - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса оказывают поддержку Турции в устранении последствий разрушительных землетрясений, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Все наши помыслы с турецким народом», - сказал генсек Альянса, добавив, что страны НАТО отправили в Турцию бригады спасателей, пожарных, медиков и сейсмологов.

«Мы солидарны в поддержке нашего союзника - Турции!», - подчеркнул он.

Число погибших в результате разрушительного землетрясения с эпицентром в турецком Кахраманмараше превысило 31 тыс. человек.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.