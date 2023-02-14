Заседание Кабмина Турции пройдет в штаб-квартире AFAD

Запланированное на вторник, 14 февраля, заседание Кабмина Турции пройдет в здании головного офиса турецкого Управления по ликвидации последствий ЧС (AFAD) в Анкаре, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что заседание будет полностью посвящено ситуации в затронутых землетрясением районах.

Совещание под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана начнется в 15:00 по местному времени.

Члены правительства, которые находятся в зоне стихийного бедствия, примут участие в заседании в режиме видеоконференции.