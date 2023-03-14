Пресс-секретарь Эрдогана встретится с советником Байдена по нацбезопасности

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан и пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын встретятся завтра в Вашингтоне, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Салливан сопровождающий президента США Джо Байдена в поездке в Сан-Диего на встречу с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в рамках соглашения AUKUS, ответил на вопросы журналистов.

Отвечая на вопрос о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, Салливан сказал, что, по его мнению, нет никаких причин, по которым членство этих двух стран в НАТО не должно быть обеспечено на саммите этим летом.

Салливан подчеркнул, что в этом контексте они продолжают контактировать не только с финскими и шведскими властями, но и с официальными лицами Турции.

Заявив, что завтра в Вашингтоне состоится встреча с пресс-секретарем президента Турции Калыном, Салливан отметил, что они обсудят ряд вопросов, касающихся турецко-американских отношений, включая членство Швеции и Финляндии в НАТО.