Турция залечит раны землетрясения - Эрдоган

Власти Турции предпримут все необходимые меры, чтобы устранить последствия разрушительных землетрясений, обрушившихся на юго-восток страны в феврале 2023 года. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая по окончании церемонии ифтара (вечерний приём пищи во время месяца Рамазан) в юго-восточной турецкой провинции Адыяман, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Мы работаем день и ночь, чтобы залечить раны, нанесенные землетрясением сердцам миллионов наших людей», - сказал глава государства.

По его словам, правительство Турции планирует построить 319 000 домов в течение года в зоне стихийного бедствия.

«Наряду с созданием зон временного проживания мы начинаем строительство постоянного жилья», - сказал президент.

Турецкий лидер добавил, что на данный момент дан старт строительству 56 323 домов.