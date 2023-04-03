Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал первым обладателем электрокара турецкой разработки Togg T10X.

Как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", торжественная церемония вручения автомобильных ключей состоялась в Президентском комплексе в Анкаре.

"С сегодняшнего дня мы будем видеть Togg на дорогах", - сказал турецкий лидер в своей речи на мероприятии.

По словам главы государства, создание и разработка первого электромобиля Togg, а также достижение им нынешнего уровня является символом технологического и экономического развития, репутации страны на мировой арене.

Президент Эрдоган выразил уверенность, что Togg приобретет популярность среди автолюбителей не только в Турции, но и во всем мире.

В церемонии приняла участие супруга президента Турции Эмине Эрдоган.

С начала процесса размещения заявок на приобретение первой серийной модели электромобиля турецкой разработки - Togg T10X в целом поступило 177 467 предварительных заказов.