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Tessala прибудет в Турцию 16 апреля

Турция Материалы 12 апреля 2023 15:47 (UTC +04:00)
Tessala прибудет в Турцию 16 апреля

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БАКУ /Trend/ - Ожидается, что судно "Tessala" со сжиженным природным газом (СПГ) на борту, отправляющееся из порта Арзё в Алжире, прибудет в Турцию 16 апреля.

Как сообщает Trend со ссылкой на TurkicWorld, Турция продолжает закупать СПГ, чтобы хранилища природного газа оставались полными, для усиления безопасности поставок и укрепления положения своей страны как центральной в энергетическом секторе.

Судно общей вместимостью 171 тысяча 800 кубометров должно прибыть в порт в Хатае в FSRU (плавучий терминал для хранения, переработки и отгрузки сжиженного природного газа) 16 апреля.

Отметим, что корабль под алжирским флагом был построен в 2016 году.

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