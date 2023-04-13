Экспорт легковых автомобилей из Турции с начала года превысил $2,6 млрд

Объём экспорта легковых автомобилей из Турции в первом квартале в ценовом выражении составил 2 млрд 625 млн 510 тыс. долларов. Такие данные приводит Ассоциация экспортеров автомобильной промышленности экономического района Улудаг (OIB) на западе Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По данным OIB, в первом квартале экспорт автомобильной промышленности Турции составил в целом 8 млрд 618 млн 998 тыс. долларов. При этом на долю легковых автомобилей приходится 30,5 процента всего экспорта автопрома.

В январе-марте 2022 года экспорт легковых автомобилей из Турции составил 2 млрд 149 млн 246 тыс. долларов. Таким образом, рост экспорта легковых автомобилей в годовом исчислении составил 22,16 процента.

За отчетный период легковые автомобили производства Турции поставлены в 86 стран, автономных районов и свободных экономических зон.

Ведущим импортером легковых автомобилей из Турции в прошлом году была Франция. Объем поставок легковых автомобилей турецкого производства в эту европейскую страну вырос на 124,49 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – до 464 млн 815 тыс. долларов.

Далее следуют Великобритания и Испания. Экспорт Турции в Великобританию вырос на 35,4 процента, до 299 млн 459 тыс. долларов. Поставки в Испанию в отчетном периоде выросли на 29,44 процента – до 290 млн 53 тыс. долларов.

Четвертым основным импортером легковых автомобилей из Турции в 2022 году была Италия. Экспорт легковых автомобилей производства Турции в эту страну вырос на 24,48 процента – до 225 млн 304 тыс. долларов.

Экспорт легковых автомобилей из Турции в Германию вырос на 12,15 процента – до 217 млн 76 тыс. долларов.

Значительно вырос экспорт легковых автомобилей в Казахстан – на 1660 процентов по сравнению с первым кварталом 2022 года, и достиг 36 млн 307 тыс. долларов.

Экспорт в Ливан в отчетный период вырос на 684 процента до 11 млн 664 тыс. долларов.

Поставки в Грузию выросли в январе-марте на 423 процента и достигли 10 млн 912 тыс. долларов.