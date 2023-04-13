Турция начинает строительство еще одного крупного корабля-носителя дронов

БАКУ /Trend/ - В Турции начинается строительство более крупного корабля по сравнению с универсальным десантным кораблем TCG Anadolu.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"TCG Anadolu был построен на нашем судостроительном заводе. На нем также могут быть размещены танки. Экипаж судна составляет 1 400 человек", - сказал он.

Отметим, что TCG Anadolu - первый в мире корабль-носитель дронов, является крупнейшим штурмовым кораблем Турции. Строительство корабля началось в 2014 году, а 1 июля 2020 года были проведены его испытания. Корабль, оснащенный современными радарами и датчиками, способен перевозить на борту около 100 автомобилей, в том числе танки и бронетехнику, а также десантные машины и лодки. В целом его грузоподъемность составляет 27 436 тонн. "Kızılelma", "Hürjet" и "Bayraktar TB3" смогут приземляться на платформу корабля.