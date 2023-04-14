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Задержан "глава" ячейки террористической организации FETÖ в Азербайджане

Турция Материалы 14 апреля 2023 16:16 (UTC +04:00)
Задержан "глава" ячейки террористической организации FETÖ в Азербайджане

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Мехмет Джинтосун, один из организаторов финансирования террористической организации FETÖ, был задержан и доставлен в Турцию в результате операции, проведенной за пределами страны Управлением национальной разведки Турции, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Как отмечается, в 1995-2014 годах Джинтосун действовал в качестве "главы" ячейки террористической организации FETÖ в Азербайджане.

Он вернулся в Турцию в 2014 году и бежал оттуда после попытки государственного переворота 15 июля 2016 года.

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