Задержан "глава" ячейки террористической организации FETÖ в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Мехмет Джинтосун, один из организаторов финансирования террористической организации FETÖ, был задержан и доставлен в Турцию в результате операции, проведенной за пределами страны Управлением национальной разведки Турции, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Как отмечается, в 1995-2014 годах Джинтосун действовал в качестве "главы" ячейки террористической организации FETÖ в Азербайджане.

Он вернулся в Турцию в 2014 году и бежал оттуда после попытки государственного переворота 15 июля 2016 года.