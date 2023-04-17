БАКУ /Trend/ - Турция планирует продавать через газовый хаб до 40 млрд кубометров газа в год.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкий новостной сайт NTV, об этом сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

Донмез отметил, что страна ежегодно получает порядка 100 млрд кубометров газа через газопроводы и танкеры.

«Из этого объема мы используем 55-60 млрд кубометров, оставшиеся 40 млрд можем продавать Европе», - заявил он.

По словам Донмеза, Турция уже ведет переговоры о продаже газа с потенциальными покупателями в Европе.