Турция - важный союзник по НАТО - глава Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин отметил важность одобрения Вашингтоном поставок Турции оборудования для модернизации тактической сети обмена данными Link-16 в рамках шагов по модернизации турецкого парка истребителей F-16.

Как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", об этом глава Пентагона сообщил журналистам на пресс-конференции по итогам встречи с министром обороны Швеции Палом Джонсоном в Стокгольме.

В ответ на вопрос о том, стало ли решение Вашингтона по проекту модернизации парка F-16 ВВС Турции шагом, направленным на побуждение Анкары к поддержке заявки Швеции в НАТО, Остин сказал, что Вашингтон "не собирается никого торопить с решениями".

"Турция - важный союзник по НАТО. Важно, чтобы (эта страна) обладала современными возможностями. Я не собираюсь делать прогнозы по поводу того, когда их (турецкая) администрация примет решение. Хотелось бы сказать лишь одно - скорейшее принятие решения представляет большое значение, потому что все мы с нетерпением ожидаем, что этим летом в Вильнюсе (на саммите НАТО) рядом с нами будет заседать очень компетентная Швеция", - сказал глава Пентагона.

В ответ на вопрос о том, какие шаги могут предпринять США в отношении стран, которые еще не ратифицировали членство Швеции в Альянсе, Остин сообщил, что Вашингтон будет побуждать их к принятию такого решения. "То, что мы делали до сих пор, - это побуждали (страны) к принятию решения. Я провел встречи с министрами обороны многих стран стран-членов, и все они придерживаются такого же мнения. Верю, что все государства сделают это до июля", - сказал глава Пентагона.