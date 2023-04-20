На здание правящей партии в Турции совершено вооруженное нападение (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Адана произошло вооруженное нападение на представительство Партии справедливости и развития (AK Parti) в районе Чукурова.

Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, в качестве подозреваемого полицией был задержан 24-летний Э.K. В настоящее время он допрашивается.

По информации, инцидент произошел около 16:00. Нападавший стрелял из охотничьего ружья, в результате чего были разбиты окна и нанесен другой ущерб зданию. Сообщается, что это здание пострадало во время землетрясения, из-за чего в настоящее время пустует.

"Мы получили информацию о том, что по нашему зданию было произведено 12 выстрелов. Мы против всех видов насилия", - сказал в связи с произошедшим председатель районного отделения партии Мехмет Ай.

Министр юстиции Бекир Боздаг также осудил этот инцидент.